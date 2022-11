Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a été trahi à Barcelone

Publié le 11 novembre 2022 à 23h30

Thomas Bourseau

Président du FC Barcelone, Joan Laporta avait fait de la prolongation de contrat de Lionel Messi un grand axe de sa campagne électorale avant de se rétracter au terme d’un interminable feuilleton qui a laissé des séquelles et particulièrement du côté de l’attaquant du PSG.

Lionel Messi n’a eu d’autres possibilités que de rejoindre le PSG à l’été 2021. Et ce, malgré une volonté ferme de poursuivre au FC Barcelone pendant toute sa dernière saison au Barça . Biographe de Lionel Messi et journaliste pour CBS Sports , Guillem Balague a confié sur son compte Twitter que Messi avait reçu des assurances de la part de cadres du FC Barcelone et surtout du président élu en mars 2021 qui n’est autre que Joan Laporta.

PSG : Char à voile, polémiques… Christophe Galtier est tombé de haut https://t.co/1oYcs3ubl2 pic.twitter.com/6Fqje5HzbU — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

Joan Laporta s’était vanté de la prolongation de contrat de Messi…

D’après Guillem Balague, Joan Laporta se serait même vanté lors d’un barbecue à Barcelone de pouvoir conserver Lionel Messi en prolongeant son contrat. Pire, lors de sa campagne électorale, celui qui est devenu président avait affirmé que Messi partirait s’il ne remportait pas les élections. Finalement, l’Argentin est quand même parti alors que d’après Guillem Balague, le vestiaire blaugrana était persuadé que Messi allait rester au FC Barcelone.

…avant de faire machine arrière