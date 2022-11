Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date de la fin du feuilleton Skriniar est révélée

Publié le 11 novembre 2022 à 21h00

Thomas Bourseau

En fin de contrat à l’issue de la saison, Milan Skriniar ne devrait pas s’engager au PSG comme le conseiller football Luis Campos le souhaite depuis cet été. Une prolongation de contrat de l’Inter serait en très bonne voie et pourrait même être annoncée avant la fin du mois de novembre.

Milan Skriniar (27 ans) se trouve dans l’ultime année de son contrat à l’Inter. La situation contractuelle du Slovaque interpellerait le comité de direction du Paris Saint-Germain et les propriétaires qataris du club parisien. Après un échec essuyé l’été dernier sur le mercato, l’état-major du PSG prévoirait de revenir à la charge dès le mercato hivernal afin de boucler le transfert de Skriniar. La presse italienne évoquait même une offre de transfert de 30M€. Mais il se pourrait que l’Inter compromette les plans du club parisien.

Courtisé par le PSG, Skriniar va recevoir une offre de l’Inter

Ayant refusé les avances du PSG à la dernière intersaison, réclamant une indemnité de transfert proche de 70M€ pour la dernière année de contrat de Milan Skriniar, le comité de direction de l’Inter aurait la ferme intention de blinder le Slovaque en prolongeant soin contrat. Le projet du pensionnaire de Serie A serait d’offrir un nouveau bail grâce auquel il percevrait un salaire annuel de 6M€ auquel des primes pourraient être ajoutées. En outre, un salaire évolutif serait une option mise en considération selon le Corriere dello Sport.

Une prolongation avant la fin du mois à l’Inter