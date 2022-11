Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vérité éclate sur le feuilleton Messi à Paris

Publié le 11 novembre 2022 à 20h10 - mis à jour le 11 novembre 2022 à 20h12

Thomas Bourseau

Bien qu’il ait réclamé son transfert en août 2020, Lionel Messi ne voulait pas quitter le FC Barcelone un an après, moment où il a rejoint le PSG. Biographe de la star argentine, Guillem Balague a livré les coulisses de cette opération.

Lionel Messi a eu une mauvaise surprise à son retour de vacances estivales en août 2021. Après avoir remporté la Copa America avec l’Argentine en juillet de la même année, La Pulga était allée se ressourcer à Ibiza avant de revenir à Barcelone et de renouveler son contrat qui était arrivé à expiration le 30 juin. Cependant, stupeur, Messi n’a pas pu signer un nouveau contrat au FC Barcelone en raison des soucis financiers traversés par le club culé.

Messi a rejoint le PSG, mais…

Résultat ? Lionel Messi a pris la direction du PSG où son contrat prendra fin en juin prochain après deux saisons, à moins qu’une prolongation de contrat soit signée d’ici-là, dossier sur lequel Luis Campos et l’ensemble de la direction du Paris Saint-Germain travaillent comme le10sport.com vous l’a affirmé le 20 octobre dernier. Pour autant, Lionel Messi avait d’autres plans que le PSG.

PSG : Un gros indice est lâché sur l'avenir de Messi https://t.co/mownFgOJ0s pic.twitter.com/Z2RT0VrE3F — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

…il avait tranché avec sa famille pou rester à Barcelone