Mercato - PSG : 12M€, l'incroyable affaire que peut réaliser Campos

Publié le 11 novembre 2022 à 18h30

Arthur Montagne

En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison dernière, Xavi Simons a décidé de quitter le club afin de s'engager avec le PSV Eindhoven. Néanmoins, le PSG conserve une clause, estimée à 12M€, pour rapatrier le Néerlandais l'été prochain. Et à ce prix-là, cela pourrait représenter une incroyable opportunité. Explications.

Considéré comme l'un des grands espoirs de La Masia du FC Barcelone, Xavi Simons a rejoint le PSG en 2019. A Paris, le milieu de terrain néerlandais a poursuivi sa progression, sans toutefois avoir réellement sa chance avec les professionnels. Par conséquent, afin de retrouver du temps de jeu, Xavi Simons a décidé de quitter le PSG afin de s'engager avec le PSV Eindhoven. Mais comme le joueur l'a récemment confirmé, le club parisien dispose d'une clause lui permettant de rapatrier l'été prochain.

Le PSG a une clause pour Xavi Simons

« C’est vrai que j’ai une clause, mais c’est une clause entre moi et le PSV et donc pas avec le Paris Saint-Germain. Si je veux aller au PSG à la fin de la saison, je peux y aller pour un certain montant. Mais pour être honnête, ce n’est pas dans ma tête de bouger à nouveau. Je suis installé ici, je me sens bien ici et je pense que ça se voit sur le terrain. Donc ce que je dis, c’est que ce n’est honnêtement pas dans ma tête de changer de club. Je n’ai aucune obligation et encore une fois, je ne pense pas à partir maintenant », confiait Xavi Simons. Le montant de cette clause est estimée à 12M€.

Convoqué à la Coupe du monde, le prix de Xavi Simons va flamber