Mercato - PSG : Campos obligé de tout reprendre depuis le début pour Skriniar

Publié le 11 novembre 2022 à 19h45

Axel Cornic

Milan Skriniar pourrait définitivement échapper à Luis Campos, qui souhaitait l’attirer au Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal. La presse italienne assure en effet que le défenseur central devrait prolonger avec l’Inter jusqu’en juin 2027, alors qu’il ne lui restait que quelques mois de contrat.

Le prochain renfort défensif du PSG, ça ne devrait pas être lui. Alors que nous vous avons annoncé sur le10sport.com l’intention de Luis Campos de retenter sa chance avec Milan Skriniar, les dernières indiscrétions provenant d’Italie ne poussent pas vraiment à l’optimisme.

Skriniar devrait prolonger à l'Inter, mais...

Depuis quelques jours, une prolongation de Milan Skriniar est annoncée de l’autre côté des Alpes et ces dernières heures, cela semble être devenu de plus en plus chaud. La Gazzetta dello Sport parle même d’un accord imminent, pour un contrat jusqu’en 2027 et un salaire de 6,5M€ par hors bonus.

Aucune clause de départ