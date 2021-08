Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a déjà choisi son numéro !

Publié le 7 août 2021 à 7h15 par A.D.

Alors qu'il ne fera pas son retour au FC Barcelone, Lionel Messi devrait s'engager en faveur du PSG. Sachant que le numéro 10 est déjà pris par Neymar, La Pulga aurait choisi d'endosser le 19 à Paris.

Assuré de ne pas jouer au Barça cette saison, Lionel Messi devrait rejoindre le PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo est déjà passé à l'offensive pour boucler l'affaire avec une proposition de contrat de 25M€ annuels. De son côté, Neymar aurait également approché Lionel Messi pour le convaincre de le rejoindre au PSG. Et pour faire plier son ancien coéquipier, la star brésilienne aurait proposé de lui offrir son numéro 10 selon RMC Sport . Mais à en croire le média français, Lionel Messi ne voudrait pas chiper le maillot de Neymar au PSG. En cas de départ au Parc des Princes, La Pulga compterait plutôt prendre le 19.

Le numéro 19 pour Lionel Messi ?