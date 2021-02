Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable réponse de Thomas Tuchel sur… Dele Alli !

Publié le 3 février 2021 à 15h15 par T.M.

Alors que Chelsea affronte Tottenham ce jeudi, Thomas Tuchel a été interrogé sur l’intérêt du PSG, son ancien club, pour Dele Alli, son futur adversaire.

Cela fait maintenant depuis l’été dernier que Dele Alli est associé au PSG. Pas dans les plans de José Mourinho à Tottenham, le Britannique aurait pu venir se relancer dans la capitale française. Mais à chaque fois, Daniel Levy s’est tout le temps opposé au départ de son protégé. Cela a à nouveau été le cas durant le mois de janvier. Malgré Mauricio Pochettino et le forcing de Leonardo, le patron des Spurs n’a pas donné son feu vert pour le départ de Dele Alli. Ce dernier est toujours à Tottenham et pourrait donc jouer ce jeudi face à Chelsea et Thomas Tuchel, qui aurait bien pu être son entraîneur au PSG.

Tuchel et le cas Alli !