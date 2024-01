Mercato - PSG : L'impossible a été réalisé avec Lionel Messi ?

Amadou Diawara

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Luis Suarez vient de le retrouver à l'Inter Miami. Interrogé sur la Pulga, El Pistolero a reconnu qu'il n'imaginait pas un seul instant la voir quitter le Barça. Le PSG a donc réalisé un exploit en s'offrant les services de Leo Messi.

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG librement et gratuitement. En fin de contrat le 30 juin de cette année-là, la Pulga n'a pas réussi à trouver un accord avec Joan Laporta pour prolonger. Ce qui a profité au PSG. Comme l'a laissé entendre Luis Suarez, ami proche de Lionel Messi depuis leur cohabitation au FC Barcelone, le club de la capitale a réalisé un exploit en bouclant la signature de l'Argentin.

Mercato - PSG : Une offensive est annoncée pour ce joueur de Luis Enrique https://t.co/R6mmrpuq3E pic.twitter.com/McFqfKqqcR — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

«Je pensais que Leo allait terminer sa carrière à Barcelone»

« Je n'avais pas imaginé retrouver Messi, parce qu'au début, je pensais que Leo allait terminer sa carrière à Barcelone. L'équipe pour laquelle il était le plus reconnaissant et pour laquelle il avait réalisé tout ce qu'il voulait. Busquets aussi, et bien sûr Alba aussi. Mais c'est ça le football, ça change beaucoup. Parfois, vous imaginez quelque chose. Nous nous imaginions en 2018-2019, gagnant presque tout avec Barcelone et nous rêvions de prendre notre retraite à Barcelone » , a déclaré Luis Suarez, qui a retrouvé Lionel Messi à l'Inter Miami, en conférence de presse.

«Nous rêvions de prendre notre retraite à Barcelone»