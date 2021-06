Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’hypothèse d’un tandem Zidane-Sergio Ramos ouverte

Publié le 3 juin 2021 à 23h40 par La rédaction

Certains médias espagnols annoncent un changement de cap de Sergio Ramos, désormais en négociation avec le PSG. De quoi ouvrir certaines hypothèses XXL… Explications.

Ces dernières heures, le média espagnol El Transistor a déclaré que des négociations étaient désormais ouvertes entre le PSG et le clan Sergio Ramos, en partance du Real Madrid. Alors que depuis plusieurs semaines, le clan Sergio Ramos glissait que le joueur n’irait pas à Paris, un changement de cap s’est opéré récemment. Est-il dû au fait que le départ du capitaine merengue devient désormais quasi certain ? Peut-être. Mais ce changement de cap peut aussi être mis en rapport avec un autre changement majeur : le départ de Zidane.

Le scénario du duo