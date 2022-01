Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 23 janvier 2022 à 20h45 par Th.B.

Alors que le10sport.com vous affirmait en août dernier que Robert Lewandowski était une option prise en considération par le PSG, le président du Bayern Munich l’a clairement interpellé en lui demandant de raccrocher les crampons au sein du club bavarois.

Et si le successeur de Kylian Mbappé se nommait Robert Lewandowski ? Certes, la priorité de Leonardo et de la direction sportive du PSG en cas de départ libre de tout contrat du numéro 7 du Paris Saint-Germain n’est autre qu’Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le révélait en août dernier. Cependant, si Mbappé avait plié bagage à un an de la fin de son contrat au PSG, les décideurs parisiens auraient alors tenté le tout pour le tout en recrutant Lewandowski. Et alors que sa prolongation traîne au Bayern Munich, son contrat courant jusqu’en juin 2023, le président du Bayern a envoyé un message clair à son attaquant.

« Je serais heureux qu'il termine sa carrière avec nous »