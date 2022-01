Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ibrahimovic prend position sur le départ de Thiago Silva !

Publié le 23 janvier 2022 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat à l'été 2020, Thiago Silva n'a pas été retenu par le PSG. Alors que défenseur brésilien fait le bonheur de Chelsea aujourd'hui, Zlatan Ibrahimovic a lâché ses vérités sur son départ de Paris.

En fin de contrat le 30 juin 2020 avec le PSG, Thiago Silva a étendu son bail de deux mois pour finir la campagne de Ligue des Champions avec le club parisien. Toutefois, O Monstro n'a pas eu la chance d'étendre son séjour au Parc des Princes à l'issue du Final 8. En effet, Leonardo avait décidé plusieurs semaines plus tôt de laisser partir le défenseur de 37 ans librement et gratuitement. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Zlatan Ibrahimovic est revenu sur le départ de Thiago Silva et a tenté d'expliquer le choix du directeur sportif du PSG.

«Ce n'est pas parce qu'ils ne te veulent plus que tu es mauvais»