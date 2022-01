Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ibrahimovic se prononce sur le recrutement qu’il ferait au PSG !

Publié le 23 janvier 2022 à 16h15 par T.M.

Intéressé par le poste de directeur sportif du PSG, Zlatan Ibrahimovic a été interrogé sur ce qu’il ferait à la place de Leonardo.

Aujourd’hui, Leonardo est le directeur sportif du PSG. Un poste qui fait toutefois de l’oeil à Zlatan Ibrahimovic. Dans son livre, le Suédois a en effet révélé avoir proposé ses services à Nasser Al-Khelaïfi durant le dernier mercato estival afin de remplacer Leonardo. Cela ne s’est finalement pas fait, mais Ibrahimovic reste intéressé par cette place de directeur sportif du PSG. « C'est moi qui décide, ce n'est pas eux qui m'appellent : quand je veux y aller, j'y vais », a-t-il lâché pour L’Equipe .

« Il y a déjà quelques champions dans l’équipe »