Mercato - PSG : Leonardo se démène en coulisse pour Ndombele !

Publié le 23 janvier 2022 à 10h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait pour volonté d’attirer Tanguy Ndombele au Paris Saint-Germain. Cependant, Tottenham ne donnerait son feu vert que si le club parisien acceptait d’assumer seul l’intégralité du salaire du Français pour la durée du prêt.

« Je n'aime pas parler des rumeurs ou des joueurs qui sont dans d'autres équipes. On a un groupe d'une grande qualité. Le club a fait des gros efforts l'été dernier pour avoir un effectif équilibré. Le mercato d'hiver est ouvert. Il y a peut-être des joueurs qui ont des envies mais je suis content de mon effectif ». De passage en conférence de presse samedi, Mauricio Pochettino refusait d’alimenter les rumeurs concernant la potentielle venue de son ancien joueur au PSG d’ici la clôture du mercato hivernal. Néanmoins, ce dossier serait un réel sujet de discussion en interne au sein de la direction du PSG lorsque Tottenham ne semblerait pas être contre l’idée de laisser filer Tanguy Ndombele au Paris Saint-Germain. Néanmoins, le directeur sportif Leonardo devrait remplir une condition précise afin de parvenir à ses fins avec Ndombele.

Discussions avec Tottenham ET Ndombele