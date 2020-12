Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les trois possibilités pour remplacer Thomas Tuchel…

Publié le 13 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Thomas Tuchel semble déjà promis au départ. Et trois noms semblent clairement se dégager en priorité pour venir lui succéder…

« La situation n’a pas changé. On n’a pas parlé d’une prolongation, on n’a pas parlé de mon contrat », indiquait récemment Thomas Tuchel au micro de RMC Sport sur sa situation très incertaine au PSG, puisque l’entraîneur allemand arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Et même si le climat, très tendu l’été dernier, semble s’être apaisé avec Leonardo, Tuchel n’apparaît toujours pas comme un choix prioritaire aux yeux du directeur sportif du PSG. Et trois profils sont évoqués avec insistance depuis maintenant plusieurs semaines.

Allegri, Pochettino ou Motta ?

Le premier, qui serait privilégié en coulisses, n’est autre que celui de Massimiliano Allegri. Libre depuis son départ de la Juventus, le technicien italien aurait les faveurs de Leonardo qui le connaît bien. Par ailleurs, Mauricio Pochettino plairait également au PSG dont il a porté les couleurs durant sa carrière de joueur, mais le club de la capitale pourrait affronter une rude concurrence avec l’ancien entraîneur de Tottenham (Real Madrid, Manchester United). Enfin, le nom de Thiago Motta a régulièrement été évoqué, l’ancien milieu de terrain italien ayant été l’une des grandes figures du PSG version QSI, et il a d’ailleurs dirigé les U19 du club parisien après sa retraite. Reste à savoir laquelle de ces trois pistes sera finalement retenue par Nasser Al-Khelaïfi si Thomas Tuchel quitte effectivement le PSG en fin de saison.