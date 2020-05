Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les trois pires coups de Leonardo…

Publié le 10 mai 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Déjà passé par la direction sportive du PSG à l’aube du projet QSI, Leonardo a toutefois connu quelques échecs dans son recrutement. Voici ses plus gros flops…

Depuis le début de l’ère QSI au PSG, les dirigeants du club de la capitale ont enchainé les grosses opérations sur le marché des transferts. Et si la plupart des renforts se sont avérés payants, le PSG a également au droit à son petit lot de flops en terme de recrutement. Et Leonardo, l’emblématique directeur sportif du club de la capitale, a donc essuyé quelques échecs lors de son premier passage au PSG.

Les flops de Leonardo

En tête de liste, on note notamment Diego Lugano. L’ancien défenseur central uruguayen, recruté par le PSG à l’été 2011 au tout début du projet QSI, était pourtant une icône de sa sélection nationale, mais son aventure parisienne a coupé court en raison de ses mauvaises prestations. On trouve ensuite Mohamed Sissoko, qui était arrivé en provenance de la Juventus, mais a rapidement été mis de côté avec la rude concurrence dans l’entrejeu du PSG. Et enfin, Gregory Van Der Wiel a lui aussi connu une expérience assez décevante au sein du PSG malgré son statut d’international néerlandais.