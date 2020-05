Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est fixé pour Mbaye Niang !

Publié le 10 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Ciblé par l’OM en vue du prochain mercato estival, Mbaye Niang semble finalement pencher pour un avenir au Stade Rennais.

Ces dernières semaines, un vif intérêt de l’OM pour Mbaye Niang a été évoqué, l’attaquant sénégalais du Stade Renais plaisant beaucoup à Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas. Seulement, ce dossier s’annonce compliqué à plus d’un titre pour le club phocéen… En effet, l’OM va devoir composer cet été avec des moyens financiers limités. Mais en plus de ce facteur, Niang ne semble pas forcément disposé à ouvrir la porte.

Niang parti pour rester à Rennes

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité samedi, Mbaye Niang est très attiré par la perspective de disputer la Ligue des Champions avec le Stade Rennais la saison prochaine, et un départ n’est clairement pas à l’ordre du jour dans l’esprit de l’attaquant sénégalais. André Villas-Boas pourrait donc rapidement tirer un trait sur la piste Niang à l’OM.