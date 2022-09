Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les trois options possibles pour l’avenir d’Icardi

Publié le 3 septembre 2022 à 11h00 par La rédaction

Placé sur la liste des transferts par Luis Campos, Mauro Icardi est encore un joueur du PSG après la clôture du mercato en France. Or, les clubs intéressés par l'attaquant argentin évoluent en Turquie où le mercato est encore ouvert. Il pourrait donc rejoindre Galatasaray ou le Besiktas, ou alors rester au PSG.

C'est un véritable casse-tête pour Luis Campos et le PSG. Depuis le début du mercato, Mauro Icardi est invité à quitter le club de la capitale. Cependant, entre méforme et salaire pharamineux, l'attaquant argentin peine à trouver preneur. Le mercato a fermé ses portes dans les cinq grands championnats et il ne reste désormais que quelques championnats de seconde zone. Depuis plusieurs semaines, Mauro Icardi est annoncé avec insistance du côté de la Turquie. Bonne nouvelle pour le PSG, le mercato est encore ouvert en SuperLig. Deux clubs stambouliotes sont intéressés par le profil de l'Argentin qui pourrait aussi rester une saison de plus au PSG...

Icardi se rapproche de Galatasaray

Annoncé avec insistance en Turquie depuis plusieurs semaines, le transfert de Mauro Icardi à Galatasaray serait en bonne voie. La Gazzetta dello Sport annonce que Galatasaray pousserait de plus en plus pour recruter l’Argentin. Rudy Galetti affirme de son côté qu'un accord total aurait été trouvé entre le PSG et Mauro Icardi pour son départ en Turquie. Abdellah Boulma évoque des négociations entre les deux clubs autour d'un prêt où le PSG prendrait en partie le salaire de l'attaquant. Alors que le mercato truc se termine le 8 septembre, l’attaquant de 29 ans pourrait devenir un joueur du club stambouliote prochainement.

Besiktas entre dans la danse, Fenerbahçe en sort

Décidément, Mauro Icardi semble avoir la cote en Turquie. Alors qu'il se rapproche de plus en plus de Galatasaray, Abdellah Boulma indiquait ce vendredi soir que l'autre club stambouliote, le Besiktas, aurait fait son apparition dans le dossier. Luis Campos mènerait les négociations afin de trouver au plus vite une solution. Le Fenerbahçe se serait également renseigné sur le buteur du PSG d'après les indiscrétions de Sportitalia , en vain. Après son échec, le club turc s'est tourné vers Michy Batshuayi et a mis fin aux discussions avec le PSG.

Icardi parti pour rester ?

Il ne reste plus que 5 jours à Mauro Icardi pour se mettre d'accord avec Galatasaray ou Besiktas. Si l'Argentin n'y parvient pas, il restera une saison de plus au PSG où il ne devrait pas jouer.