Foot - Mercato - PSG

PSG : Les stars qui ont signé bien avant le rachat du Qatar

Publié le 6 août 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Avant le rachat du PSG par le Qatar à l’été 2011 et les moyens XXL mis en place sur le plan financier pour attirer des stars sur le marché des transferts, le club de la capitale avait réussi de jolis coups en recrutant des grands noms internationaux. Retour sur ces anciennes stars du PSG.

Rai (1993-1998)

Au moment de son arrivée au PSG à l’été 1993 en provenance de Sao Paulo, Rai était capitaine de la sélection brésilienne. Le numéro 10 auriverde a d’ailleurs été sacré champion du Monde en 1994 avec la Seleçao , mais son histoire n’a pas toujours été simple avec le PSG. Après une première saison très compliquée au Parc des Princes, il s’est malgré tout accroché et a fini par s’affirmer au fil des années, permettant d’ailleurs au PSG de remporter de nombreux titres (1 Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe, 1 Ligue 1, 2 Coupe de France, 2 Coupe de la Ligue et 1 Trophées des Champions). Rai est finalement parti à l’été 1998 pour un retour à l’envoyeur, du côté de Sao Paulo.

Jay-Jay Okocha (1998-2002)

Et pour justement pallier ce départ de Rai qui a délaissé ce numéro 10 en 1998, le PSG a jeté son dévolu sur Jay-Jay Okocha, qui sortait d’une très belle Coupe du Monde cet été-là avec le Nigéria. Attiré en provenance de Fenerbahçe pour 17M€, il battait d’ailleurs le record de transfert pour un joueur de Ligue 1, ce qui confirme donc son statut d’international confirmé à l’époque. Dès son premier match officiel en championnat avec le PSG, Okocha avait marqué le coup en inscrivant un but d’anthologie contre Bordeaux au Parc Lescure…

Mercato - PSG : Recrutés en Ligue 1 sous QSI, ils ont totalement flopé https://t.co/kfqMot8FNs pic.twitter.com/T4DHndW7ZK — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Nicolas Anelka (1996-1997 puis 2000-2002)

Issu du centre de formation du PSG après avoir fait ses gammes à l’INF Clairefontaine, Nicolas Anelka avait effectué ses débuts en professionnel avec le club de la capitale à seulement 16 ans avant d’être par la suite vendu à Arsenal. Et après avoir explosé chez les Gunners et son passage peu concluant au Real Madrid (même s’il y remporte la Ligue des Champions), Anelka revient en grande pompe au PSG à l’été 2000 avec un transfert record au Parc des Princes : 32M€, et le statut de star internationale confirmée qui vient se relancer dans la capitale. Mais là encore, l’expérience ne se passera pas comme prévu pour le numéro 9 tricolore…

Ronaldinho (2001-2003)

Alors qu’il est considéré à cette époque comme étant LE futur crack du football mondial, Ronaldinho choisit le PSG pour lancer sa carrière en Europe. Recruté pour 7M€ en provenance de Botafogo alors qu’il est déjà international brésilien depuis plusieurs années, il fait toute l’étendue de son immense talent pendant deux saison en Ligue 1, inscrivant quelques buts d’anthologie sous le maillot du PSG. Et Ronaldinho a finalement été revendu deux ans plus tard, au FC Barcelone, pour 30M€.

Pedro Miguel Pauleta (2003-2008)

Lorsqu’il débarque au PSG en provenance des Girondins de Bordeaux, Pedro Miguel Pauleta est déjà considéré comme étant l’un des buteurs les plus redoutables du championnat, mais il est surtout un international portugais confirmé puisqu’il avait honoré sa première sélection en 1997. Les statistiques parlent d’elles-mêmes pour l’Aigle des Acores : avec le maillot portugais, il aura inscrit 44 buts en 88 sélections, y côtoyant notamment des stars comme Cristiano Ronaldo, Rui Costa et Luis Figo. Et avec le PSG, Pauleta a inscrit au total 109 buts en 211 rencontres, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire du club avant d’être ensuite détrôné par Edinson Cavani. Rien que ça…