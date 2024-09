Mercato - PSG : Les regrets après ce transfert à 60M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Manuel Ugarte, l’aventure au PSG n’aura donc duré qu’un an. Recruté l’été dernier, l’Uruguayen a déjà fait ses valises. Lors de ce dernier jour du mercato estival, le milieu de terrain a été vendu pour 50M€ + 10M€ de bonus à Manchester United. Et à l’heure de faire ses adieux avec le PSG, Ugarte a fait part de certains regrets.

S’il a fallu attendre le dernier jour du mercato pour cela, l’officialisation du transfert de Manuel Ugarte a bien fini par tomber. Alors que Luis Enrique ne comptait déjà plus sur l’Uruguayen, recruté il y a un an par le PSG au Sporting Portugal, Manchester United a récupéré le milieu de terrain. Un transfert estimé à 50M€ + 10M€.

« Il est dommage que mon passage au club n'ait pas été à la hauteur de mes attentes »

Au PSG, Manuel Ugarte est loin d’avoir connu la meilleure des expériences. Il aurait d’ailleurs aimé que cela se passe différemment comme il l’a avoué au moment de faire ses adieux à Paris sur les réseaux sociaux : « Chers supporters du PSG. Aujourd'hui, il est temps pour moi de vous dire au revoir, avec des sentiments partagés. Je ne peux pas m'empêcher de vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Vos encouragements, votre passion et vos marques de soutien inconditionnel ont rendu chaque moment unique. Il est dommage que mon passage au club n'ait pas été à la hauteur de mes attentes. Je suis arrivé avec beaucoup d'espoirs et l'envie de réussir, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Néanmoins, je repars avec de merveilleux souvenirs et des leçons précieuses que je chérirai toujours. Je remercie également mes coéquipiers. le staff technique, et toutes les personnes qui font partie de ce club. Bien que mon aventure ici prenne fin, je vous souhaite le meilleur pour l’avenir ».

Ugarte heureux de signer à Manchester United

Parti du PSG, Manuel Ugarte est donc désormais un joueur de Manchester United. A ce propos, l’Uruguayen a expliqué aux médias du club mancunien : « C'est un sentiment incroyable de rejoindre un club de cette envergure, un club qui est admiré dans le monde entier. Le projet dont les dirigeants du football ont discuté avec moi est extrêmement excitant : Manchester United est un club ambitieux et je suis un joueur ambitieux ».