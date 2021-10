Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les raisons du départ de Donnarumma dévoilées !

Publié le 10 octobre 2021 à 11h15 par D.M.

En fin de contrat avec son club formateur, le Milan AC, Gianluigi Donnarumma prenait la décision de rejoindre le PSG. Un choix expliqué par le journaliste italien Cristiano Ruiu.

Malgré l’excellente saison réalisée par Keylor Navas, le PSG prenait la décision de recruter un nouveau gardien lors du dernier mercato estival. Et pas n’importe lequel. Elu meilleur joueur du dernier Euro, Gianluigi Donnarumma rejoignait les rangs du club parisien et renforçait un poste bien garni. Pourtant, le portier italien espérait dans un premier temps prolonger son contrat avec son club formateur, le Milan AC. Mais les deux parties ne sont pas parvenues à trouver d’accord l'été dernier.

« Le choix que Donnarumma a fait cet été est le même que celui que beaucoup d'autres ont fait par le passé »