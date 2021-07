Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo chamboulés par… Ancelotti ?

Publié le 1 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Leonardo travaillerait sur un nouveau prêt pour Moise Kean. Cependant, la nomination de Rafael Benitez à la tête de l’effectif d’Everton pourrait compromettre les plans du directeur sportif du PSG.

Au cours de sa saison de prêt au PSG, Moise Kean a inscrit 13 buts en Ligue 1 et a trouvé à trois reprises le chemin des filets en Ligue des champions dont une réalisation au Camp Nou en 1/8èmes de finale de C1 à Barcelone. Au terme de l’exercice, Kean a fait savoir sur son compte Instagram qu’il espérait retrouver le Parc des princes la saison prochaine. Car dans son prêt, aucune option d’achat n’avait été convenue avec Everton l’été dernier. Ces dernières semaines, lorsque Carlo Ancelotti était en poste chez les Toffees , un accord semblait s’être dessiné pour un nouveau prêt du joueur.

Benitez à la baguette pour Kean