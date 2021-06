Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà prévenu pour cette sensation de l'Euro !

Publié le 1 juillet 2021 à 1h30 par A.D.

Très en vue à l'Euro, Leonardo Spinazzola aurait tapé dans l'oeil du PSG. Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone seraient également sur les traces du défenseur de l'AS Rome, l'agent Davide Lippi a lâché ses vérités sur l'avenir de son protégé.

Depuis le début de l'Euro, Leonardo Spinazzola fait forte impression avec l'Italie. A tel point qu'il aurait alarmé le PSG. En effet, Leonardo verrait d'un bon oeil une arrivée de l'arrière gauche de la Roma au Parc des Princes cet été. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul sur ce dossier, puisque le Real Madrid et le FC Barcelone en pinceraient également pour Leonardo Spinazzola. Alors que son poulain ne manquerait pas de prétendants, l'agent Davide Lippi a ouvert la porte à son départ cet été à l'occasion de l'ouverture officielle de la fenêtre des transferts.

«Si José Mourinho sera content de l'entraîner ? S'il l'entraine, oui...»