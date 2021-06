Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se précise pour cette double opération de Longoria !

Publié le 30 juin 2021 à 23h10 par A.D.

Ce mercredi, Pablo Longoria était à Milan pour avancer la double opération Lopez-Under. Alors que les signaux seraient positifs, le président de l'OM pourrait boucler l'arrivée de Pau Lopez et de Cegiz Under d'ici la fin de la semaine.

Pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria voudrait dépouiller l'AS Rome. En effet, le président de l'OM aurait jeté son dévolu sur Pau Lopez et Cengiz Under et serait déterminé à les recruter lors du mercato estival. Pour faire plier la Roma, Pablo Longoria négocierait un prêt avec option d'achat (de 15M€ pour Pau Lopez et de 12M€ pour Cengiz Under). Et alors qu'il se serait rendu à Milan ce mercredi pour accélérer les discussions, le nouveau patron de l'OM serait tout proche de boucler cette double opération.

Dénouement imminent pour Pau Lopez et Cengiz Under ?