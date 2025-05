Mercato - PSG : Les deux prochains transferts annoncés !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme chaque été, le PSG devrait se montrer actif durant la période de mercato, d’autant que certains secteurs de jeu sont très peu fournis dans l’effectif actuel de Luis Enrique. Et un journaliste du Parisien met notamment l’accent sur l’arrivée d’un nouveau latéral droit ainsi que d’un défenseur central droitier pour le PSG.

À quoi faut-il s’attendre pour le prochain mercato estival du PSG ? Malgré sa très bonne saison où il performe dans toutes les compétitions, le club de la capitale semble encore manquer de profondeur de banc, et notamment à certains postes du secteur défensif. C’est en tout cas le constat qui a été dressé par Laurent Perrin, journaliste du Parisien, dans un chat avec les internautes. Il évoqué les deux dossiers prioritaires pour le PSG cet été.

« Un latéral droit et un défenseur axial droit »

« Il faut un latéral droit et un défenseur axial droit. Et effectivement, Paris manque de profondeur de banc. Traverser une saison sans blessés, c'est exceptionnel et ça n'arrivera pas tous les ans », assure le journaliste du Parisien, qui compare l’effectif actuel du PSG à celui d’Arsenal pour imager ses propos.

Arsenal mieux garni que le PSG

« Malgré sa (longue) liste d'absents, Arsenal a présenté une équipe très compétitive mardi. Cela montre la richesse de leur effectif. Paris n'est pas encore à ce niveau », estime Laurent Perrin. Le message est passé pour les dirigeants du PSG…