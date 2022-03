Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les deux premières victimes du fiasco contre le Real Madrid sont connues !

Publié le 13 mars 2022 à 4h15 par A.M.

L'élimination contre le Real Madrid va laisser des traces. Et les deux premières victimes de ce fiasco devraient être Mauricio Pochettino et Leonardo.

Trois jours après la déroute contre le Real Madrid, les débats se multiplient pour savoir quelles seront les conséquences de cette élimination. Et pour cause, par le passé, le Qatar a toujours pris des décisions radicales après des désillusions européennes. En 2017, Neymar et Kylian Mbappé avaient été recrutés tandis qu'en 2019, Antero Henrique avait été démis de ses fonctions, remplacés par Leonardo.

Pochettino et Leonardo sur le départ ?