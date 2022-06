Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous du feuilleton Tchouaméni sont révélés !

Publié le 7 juin 2022 à 20h15 par Thomas Bourseau

Au fil des dernières semaines, le feuilleton Aurélien Tchouaméni semble avoir connu son lot de rebondissements. De Liverpool au PSG, le milieu de terrain de l’AS Monaco se serait finalement engagé avec le Real Madrid ces dernières heures, mais la finalité de cette opération aurait pu être tout autre. Explications.

Du haut de ses 22 ans, Aurélien Tchouaméni a eu l’Europe à ses pieds ces derniers mois. Au cours du dernier mercato estival, Manchester United et Chelsea semblaient en pincer pour le milieu de terrain de l’AS Monaco. Depuis quelque temps, le PSG aurait également des vues sur l’international français. Cependant, le train semble être passé pour le champion de France et aurait totalement quitté les quais de gare en raison de son transfert imminent au Real Madrid selon The Athletic , RMC Sport et bien d’autres médias. Néanmoins, l’opération Aurélien Tchouaméni aurait pu prendre une tout autre tournure.

🚨Tchouaméni 🇫🇷: • Liverpool avait de l'avance au debut du moi de Mai puis le Real a accéléré après avoir raté le dossier Mbappé 🇫🇷• Paris a fait savoir à Monaco qu'il pouvait proposer plus MAIS ne l'a pas fait.• Le Real va payer + de 100M€ bonus compris + taxe de 19% pic.twitter.com/l2beCqFai0 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 7, 2022

La prolongation de Mbappé a tout changé !