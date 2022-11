Mercato - PSG : Les dessous de cet échec XXL de Campos sont dévoilés

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant l'intersaison, le PSG s'était activé en coulisses pour recruter un défenseur central. De retour à Paris pour aider Luis Campos sur le mercato, Antero Henrique se serait rendu à Milan pour s'entretenir avec les responsables de l'Inter au sujet du transfert de Milan Skriniar. Mais tout au long de l'été, l'Inter s'est montré inflexible.

« On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté ». Au moment de faire le bilan, Luis Campos avait exprimé des remords. La quête d'un défenseur central était l'une de ses priorités, mais le résultat n'a pas été celui escompté.

Antero Henrique avait fait le déplacement à Milan

Plusieurs joueurs avaient été annoncés dans le viseur du PSG, mais la véritable priorité de Luis Campos était Milan Skriniar. Lié à l'Inter jusqu'en juin prochain, le défenseur slovaque avait reçu plusieurs propositions de la part du club parisien. Comme le raconte le journaliste Luca Bendoni, Antero Henrique, qui n'avait pas hésité à donner un coup de main au PSG lors du dernier mercato, s'était rendu à Milan pour discuter de transfert de Skriniar.

Le PSG avait formulé une offre de 50M€

Le 8 juillet dernier, Antero Henrique aurait diné avec Beppe Marotta, administrateur délégué de l'Inter. Le Portugais en aurait profité pour transmettre une offre de 50M€. Le responsable italien n'aurait pas accepté la proposition, mais aurait ouvert la porte à un nouveau rendez-vous. Mais la promesse n'a jamais été tenue.

L'Inter aurait refusé la proposition du PSG

Au fur et à mesure que le mercato estival s'approchait de la fin, l'Inter refusait de négocier avec le PSG. Finalement, le club parisien a décidé de jeter l'éponge. Comme l'a annoncé le10Sport.com en exclusivité, le dossier Skriniar est toujours présent sur la table de Luis Campos, mais ce dernier serait plus proche d'une prolongation à l'Inter.