Mercato - PSG : Les coups durs s’enchaînent, révolution en vue ?

Depuis l’été dernier, le PSG ne cache plus sa forte présence sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel. Si quelques coups ont été réalisés, Paris a également subi plusieurs déconvenues concernant certains dossiers. De là à revoir sa stratégie d’approche au niveau des jeunes talents ? Possible. Analyse.

Le PSG, à l’instar de l’été dernier, souhaite renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Le groupe dirigé par Luis Enrique s’est nettement rajeuni cette saison, et cela devrait se poursuivre sur ce mercato estival. D’ailleurs, les nombreuses pistes parisiennes récentes ont très souvent été des joueurs peu âgés.

Transferts : Le PSG va passer à côté d’un phénomène de l’Euro ! https://t.co/kX4YVZVkaM pic.twitter.com/WtQNGWRv4g — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

Plusieurs jeunes vont échapper au PSG

Ainsi, ces derniers mois, le PSG a convoité Leny Yoro (LOSC), Désiré Doué (Rennes), João Neves (Benfica), Rayan Cherki (OL), mais a également tenté de convaincre Xavi Simons (RB Leipzig) de revenir à Paris. Cependant, si certaines pistes comme celles menant à João Neves et Désiré Doué sont en bonne voie, pour tous les autres noms cités plus haut, les dirigeants parisiens ont subi des échecs cuisants.

Le PSG doit encore s’améliorer dans ce type de dossier

En effet, Leny Yoro souhaite rejoindre le Real Madrid, tandis que Rayan Cherki et Xavi Simons sont très proches du Borussia Dortmund et du Bayern Munich. Le PSG paie-t-il son arrivée encore (trop) récente sur ce marché des jeunes joueurs ? Possible. Une chose est certaine, le club francilien doit encore progresser dans ce domaine, afin de ne plus se manquer sur ce genre de dossiers à l’avenir...