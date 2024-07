PSG - Xavi Simons : Nouveau rebondissement pour son transfert ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’avenir de Xavi Simons n’est toujours pas réglé du côté du PSG. S’il ne souhaite pas revenir à Paris en vue de la saison prochaine, le talentueux milieu de terrain devrait prochainement trancher quant à sa future destination. Et si le Bayern Munich et le RB Leipzig poussent toujours en ce sens, Manchester United serait également dans le coup. Explication.

Mercredi, l’Angleterre a battu les Pays-Bas en demi-finale de l’Euro (2-1). Une déception de taille pour les Oranje, et pour Xavi Simons, auteur d’un magnifique but ayant permis l’ouverture du score des hommes de Ronald Koeman. Les Pays-Bas sont désormais éliminés du tournoi, et le joueur de 21 ans va devoir se pencher sur son avenir, lui qui appartient toujours au PSG.

Mercato - PSG : Accord annoncé, le transfert d’un crack est imminent ? https://t.co/jAAmczeSJy pic.twitter.com/pmubOL4IVy — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

« On verra après l’Euro ce qu’il va se passer »

Car avant le début de la compétition, Xavi Simons se montrait très clair : rien ne sera décidé quant à sa future destination avant la fin de l’Euro : « Mon avenir ? Je ne sais pas encore. Je suis ici, heureux, avec ma sélection. On verra après l’Euro ce qu’il va se passer. Est-ce que je veux revenir à Paris ? J’étais content à Paris, des choses se sont passées. J’étais à Leipzig cette saison. Après l’Euro, on verra. Je vois aussi que les supporters me souhaitent tout le temps le meilleur et c’est bien ». Pour rappel, comme l’a révélé l’Equipe, le talentueux Néerlandais ne souhaite pas revenir au PSG, qui devrait donc le céder en prêt de nouveau.

Manchester United bien présent dans le dossier !

Le RB Leipzig, club au sein duquel a évolué Xavi Simons la saison dernière, serait très enclin à le conserver le temps d’une saison supplémentaire. En Allemagne, le Bayern Munich apprécie également son profil, et serait même disposé à formuler une offre de prêt avec option d’achat obligatoire. Mais à en croire les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano, Manchester United serait également dans le coup. Le journaliste italien a ainsi révélé que les Red Devils sont venus aux renseignements pour Xavi Simons, mais sont conscients que les deux clubs allemands sont en avance sur ce dossier. Affaire à suivre...