PSG : Les coulisses du premier transfert de Luis Campos à Paris

Publié le 24 juillet à 13h00 par Arthur Montagne

Nouveau conseiller football du PSG, Luis Campos est en charge du recrutement du club de la capitale. Et pour lancer son mandat, le dirigeant portugais a activé ses réseaux pour recruter le milieu de terrain du FC Porto Vitinha qui a débarqué pour 41,5M€. Et les coulisses du premier transfert de Luis Campos à Paris sont dévoilés.

Cet été, le PSG a radicalement changé son organigramme en remplaçant notamment Leonardo par Luis Campos. Nommé conseiller football du club de la capitale, le dirigeant portugais est notamment en charge du recrutement, sa spécialité. Et pour bien démarrer, Luis Campos est allé piocher dans son réseau en recrutant Vitinha en provenance du FC Porto. Le joueur représenté par Jorge Mendes, un proche du nouveau dirigeant du PSG, a débarqué pour 41,5M€, une somme correspondant à sa clause libératoire. Et pourtant, les négociations n'ont pas été faciles.

Le coup de pression de Porto

En effet, Pinto da Costa, président du FC Porto, expliquait récemment qu'il n'avait pas hésité à mettre la pression sur le PSG lors des négociations pour le transfert de Vitinha. « Mendes a aidé à les convaincre et leur a fait voir que je n’allais pas céder. Il leur a donné plusieurs exemples d’autres transferts, parce qu’ils pensaient que je bluffais, mais à neuf heures du soir, ils ont vu que c’était sérieux et l’affaire a été faite comme nous le voulions. Parce que quiconque veut un joueur du FC Porto sait déjà qu’il doit payer la clause en espèces », assurait-il. Néanmoins, le milieu de terrain portugais n'a jamais hésité concernant ses envies.

Vitinha n'a jamais douté...

En effet, dans une interview accordée à L'EQUIPE , Vitinha révèle la façon il a appris l'intérêt du PSG : « Il m'a été présenté par mon agent, Jorge Mendes. Quand on a commencé à parler, les choses ont été très naturelles. J'aimais beaucoup son discours et ce qu'il voulait faire au PSG. Il n'a pas eu besoin de me convaincre, je l'étais déjà . » Et le milieu de terrain portugais, pas surpris, a rapidement affiché sa volonté de rejoindre le club de la capitale. « Non, surpris n'est pas le bon mot, j'ai été très heureux d'être recruté par le PSG. J'aime être là maintenant et je prends beaucoup de plaisir. Je connais les attentes qu'il y a ici. À mon niveau, je peux juste promettre de faire le maximum, de tout donner pour arriver à chaque match en étant capable d'aider l'équipe autant que je peux », ajoute-t-il.

