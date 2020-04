Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les contours précis que prendra l’échange Neymar-Griezmann

Publié le 2 avril 2020 à 2h10 par La rédaction

Il est désormais possible de pronostiquer avec la plus grande précision les contours que prendra l’échange Neymar-Griezmann. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien Sport évoque en détail les plans du FC Barcelone au sujet de l’opération Neymar programmée dans l’optique du prochain mercato. En l’état, les révélations de Sport viennent totalement confirmer ce que le10sport.com avait analysé depuis plusieurs mois, à savoir que la concrétisation du retour de l’attaquant brésilien ne pourra se faire que dans le cadre d’un échange, et Sport confirme que l’option la plus probable est celle de l’inclusion de Griezmann, car il constitue de loin la monnaie d’échange la plus convaincante. En fait, à l’analyse, il s’agit surtout de la seule susceptible de rendre l’opération possible, tant pour des raisons financières que parce que l’attaquant français est le seul susceptible de convaincre Paris de lâcher Neymar. Pour autant, Sport va plus loin : comme il apparaît clair que le Barça devra ajouter une somme d’argent en plus de Griezmann (autour de 80 millions d’euros), le quotidien catalan explique que les dirigeants blaugrana envisagent d’inclure d’autres joueurs afin de diminuer au maximum la sortie de cash. Selon Sport , quatre autres joueurs sont donc concernés : Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Nelson Semedo et Samuel Umtiti.

L’incertitude sur la volonté des joueurs…