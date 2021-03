Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Bakker sur son arrivée au PSG !

Publié le 15 mars 2021 à 15h15 par T.M.

Laissé libre par l’Ajax Amsterdam, Mitchel Bakker a posé ses valises au PSG. De quoi réjouir le Néerlandais, qui a réalisé un rêve.

En 2019, le PSG avait les yeux rivés du côté de l’Ajax Amsterdam pour se renforcer. Alors qu’on attendait les arrivées de Frenkie De Jong ou encore Matthijs de Ligt, c’est finalement un autre joueur des Lanciers qui a posé ses valises dans la capitale française : Mitchel Bakker. Non conservé par l’Ajax, le latéral néerlandais était arrivé au terme de son contrat et c’est donc libre qu’il a rejoint le PSG. Un mouvement sur lequel est revenu Bakker.

« Des rêves d’enfance »