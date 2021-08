Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les cartes seront forcément rebattues pour Mbappe

Publié le 31 août 2021 à 21h53 par La rédaction mis à jour le 31 août 2021 à 21h55

Sky Sports affirme aujourd’hui que Kylian Mbappe souhaite désormais signer un pré-contrat avec le Real en janvier 2022 en vue d’une signature libre en juin. Les choses sont-elles si simples ? Analyse.

Ces dernières heures, Sky Sports a affirmé que Kylian Mbappe, s’il comptait bien sûr rester professionnel et se donner à 100% avec le PSG cette saison, était bien décidé à signer au Real Madrid à l’été 2022 et qu’en conséquence, il était disposé à signer un pré-contrat avec le club merengue dès le 1er janvier, comme le règlement l’y autorise puisqu’il entre dans sa dernière année de contrat avec Paris.

Rien d’automatique

Bien sûr, la tentation existe aujourd’hui d’imaginer que cette signature sera automatique et que dans quatre mois l’attaquant parisien signera un pré-contrat avec Madrid. Mais la réalité reste que les cartes seront fatalement rebattues à partir de demain et que rien n’est écrit pour l’an prochain. D’autres clubs vont fatalement se manifester pour Mbappe, une saison sportive va se dérouler, et l’attaquant parisien va avoir l’occasion d’évoluer aux côtés du duo Neymar-Messi. Autant d’éléments susceptibles de modifier la donne…