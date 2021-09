Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo y croit toujours pour ce nouveau coup à la Donnarumma

Publié le 25 septembre 2021 à 23h15 par A.C.

Leonardo souhaiterait attirer au Paris Saint-Germain Franck Kessié, dont le contrat avec l’AC Milan se termine dans seulement quelques mois.

La Serie A est le terrain de chasse préféré de Leonardo. Ancien joueur, entraineur puis dirigeants du championnat italien, le directeur sportif du Paris Saint-Germain y est souvent allé chercher des renforts, comme avec Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi cet été. Le premier est d’ailleurs arrivé à la fin de son contrat avec l’AC Milan et pourrait bien retrouver l’un de ses anciens coéquipiers au PSG. Il s’agirait selon la presse italienne de Franck Kessié, lui aussi en fin de contrat avec les Rossoneri et qui plairait également à Tottenham, Chelsea et au FC Barcelone.

Entre Kessié et Milan, c’est le silence radio