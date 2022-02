Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut boucler un gros coup avec cette star de l'OL !

Publié le 8 février 2022 à 21h15 par A.D.

Encore et toujours en quête d'un nouveau milieu de terrain pour le PSG, Leonardo serait plus que jamais sur les traces de Lucas Paqueta. A tel point que le pensionnaire de l'OL serait une priorité pour le directeur sportif du PSG.

Depuis la fin du dernier mercato estival, Mauricio Pochettino dispose d'un large effectif avec un grand nombre de milieux de terrain. En effet, le coach du PSG peut compter sur six joueurs confirmés pour composer son entre jeu, à savoir Marco Verratti, Leandro Paredes, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, et Georginio Wijnaldum ; et ce sans compter les jeunes pousses du club. Malgré tout, Leonardo voudrait toujours étoffer ce secteur de jeu. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait placé Lucas Paqueta tout en haut de sa pile de dossier.

Lucas Paqueta, une priorité pour Leonardo ?