Mercato - PSG : Leonardo a une ouverture pour Lucas Paqueta !

Publié le 5 février 2022 à 20h45 par La rédaction mis à jour le 5 février 2022 à 20h49

Alors qu'il s'intéresserait à Lucas Paqueta en vue du prochain mercato hivernal, Leonardo pourrait jouer un mauvais tour à Jean-Michel Aulas, le milieu offensif brésilien ne vivant pas vraiment des jours heureux à Lyon ces derniers temps.

Habitué à recruter à l'étranger, Leonardo garde malgré tout un oeil sur la Ligue 1. D'après les récentes informations de L'Équipe , le directeur sportif du PSG aurait notamment jeté son dévolu sur Lucas Paqueta, auteur d’une première partie de saison de très grande qualité avec l'OL. Un joueur que connaît bien Leonardo, à l'origine de sa venue à l'AC Milan en 2019. Alors que Lucas Paqueta a indiqué il y a plusieurs semaines se sentir bien du côté de Lyon, le milieu de terrain brésilien vivrait malgré tout une période délicate actuellement, ce qui pourrait offrir une fenêtre de tir au PSG.

Le spleen de Paqueta à l'OL