Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va passer à l’action pour les pépites de Pochettino !

Publié le 19 décembre 2021 à 16h30 par H.G.

Alors que le PSG espère éviter un nouvel exode massif de ses jeunes pépites, le club de la capitale serait en train de s’activer en coulisses pour blinder leurs contrats. Mais certains dossiers s’annoncent plus simples que d’autres…

Il est normal que les jeunes issus du centre de formation d’un grand club éprouvent des difficultés à s’imposer au sein de leur écurie formatrice. Seulement voilà, au sein du Paris Saint-Germain, le problème est encore plus fort. En effet, malgré une génération dorée sur le papier, le club de la capitale ne parvient pas à accorder des opportunités à ses jeunes pousses. Ce problème dure depuis des années et a conduit bon nombre de joueurs à s’en aller dans le cadre d’un transfert libre. Et tandis que ce scénario pourrait une fois de plus se répéter en fin de saison, le PSG a maintenant l’intention de redoubler d’efforts pour conserver ses meilleurs éléments et permettre leur développement, que ce soit ici ou ailleurs dans le cadre de prêts.

Prolongations, prêts… Le PSG s’active sur tous les fronts !