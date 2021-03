Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va partir à la guerre avec le Barça !

Publié le 24 mars 2021 à 21h45 par Th.B.

Le FC Barcelone semble clairement être un obstacle au PSG dans la course à la signature de Georginio Wijnaldum. Néanmoins, rien n’est fait entre les deux parties à en croire Fabrizio Romano. Tout resterait donc possible pour Leonardo.

Depuis la nomination de Ronald Koeman en août dernier, le nom de Georginio Wijnaldum est régulièrement lié au FC Barcelone. L’entraîneur du Barça verrait d’un bon oeil une arrivée libre de tout contrat de son compatriote néerlandais à l’intersaison. Les médias ont annoncé un rapprochement concret et même un accord trouvé ces derniers jours à en croire The Times. Il n’en serait cependant rien d’après le principal intéressé. « Le FC Barcelone ? Cela est dit dans les médias, mais je n'ai aucune nouvelle. Quand il y en aura, j'en parlerai, mais il n'y a pas de nouvelles. Maintenant, je suis ici pour parler des matchs contre la Turquie, la Lettonie et Gibraltar. » . Le milieu de terrain de Liverpool laisse donc le doute planer pour l’avenir de Wijnaldum alors que Leonardo garderait un oeil attentif à l’évolution de la situation du Néerlandais, cherchant à faire de bonnes affaires sur le marché. Et le FC Barcelone ne serait pas vraiment en pole position.

Le Barça et le PSG au coude à coude pour Wijnaldum