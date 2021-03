Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite de Koeman prend position pour son avenir !

Publié le 24 mars 2021 à 19h00 par A.D.

Alors que ses résultats sont décriés au FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait être évincé dans un avenir proche. Questionné en conférence de presse ce mercredi, Pedri a pris position pour l'avenir de son entraineur.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Ronald Koeman a du mal à enchainer les bons résultats. Ce qui pourrait causer sa perte d'ici la fin de la saison. Interrogé sur la situation de son entraineur dernièrement, Joan Laporta lui a fait passer un message encourageant : « Ronald (Koeman), tu as la confiance de cette direction » . Et ce message aurait été bien reçu par le principal intéressé. En effet, Ronald Koeman afficherait une grande confiance quant à son avenir au Barça et ne se verrait pas ailleurs la saison prochaine selon les dernières informations de Mundo Deportivo .

«Je n'ai pas à décider, c'est aux autres de le faire»