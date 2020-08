Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir faire une croix sur ce coup audacieux…

Publié le 17 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo, Thiago Alcantara devrait faire faux bond au PSG en s’engageant en faveur de Liverpool à qui il aurait déjà donné son accord. Il ne manquerait plus que quelques détails à régler entre le Bayern Munich et les Reds.

Thiago Alcantara sur le départ ? Alors que les négociations allaient bon train entre le joueur et le Bayern Munich pour prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2021, l’Espagnol a décidé de tout stopper et aurait révélé quelques jours après à ses dirigeants sa volonté de se lancer un nouveau challenge. À 29 ans, Alcantara a connu la Liga avec le FC Barcelone et donc la Bundesliga avec le champion d’Allemagne. À présent, Thiago Alcantara compterait aller du côté de l’Angleterre alors que le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 1er août dernier que le PSG avait décidé de tenter un coup avec Thiago. Néanmoins, Liverpool serait sur le point de rafler la mise.

Pour Thiago Alcantara, c’est quasiment fait à Liverpool