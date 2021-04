Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’intéresse à un joli coup en Premier League !

Publié le 23 avril 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, l’une des priorités de Leonardo sera de trouver un nouveau milieu de terrain pour le PSG. Et le bonheur pourrait se trouver du côté de l’Angleterre.

Touchant au but pour la prolongation de Neymar, Leonardo concentre actuellement tous ses efforts désormais sur celle de Kylian Mbappé. En parallèle, le directeur sportif du PSG gère également le futur recrutement estival et les besoins auraient été clairement identifiés. Ainsi, les priorités seront de recruter un arrière droit, ainsi qu’un milieu de terrain. Alors que Marco Verratti et Leandro Paredes seront les hommes de base du schéma de Mauricio Pochettino, la question est de savoir qui viendra les épauler.

Un intérêt pour Soucek ?