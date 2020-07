Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’est emparé d’un dossier très sensible !

Publié le 18 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Après que Thomas Meunier n’ait pas hésité à s’en prendre frontalement à lui et à l’attitude du PSG concernant son départ, Leonardo s’est accordé un droit de réponse envers le latéral belge.

« Leonardo n’a jamais cherché à trouver un accord avec le BVB, et encore moins avec moi ! Il voulait que je joue pour le PSG quasiment gratuitement (…) Leonardo a déclaré à la presse en France que j’avais refusé de prolonger mon contrat. Mais ce n’est pas vrai, je veux le dire très clairement », avait lâché Thomas Meunier jeudi matin à l ’Agence de presse allemande, n’hésitant donc pas à attaquer publiquement Leonardo et le PSG. D’ailleurs, le dirigeant brésilien n’aura pas mis longtemps à répondre à l’ancien défenseur du PSG, et a mis les choses au clair sur ce dossier sensible.

Leonardo a répondu aux attaques de Meunier