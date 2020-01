Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait déjà fixé pour l’avenir d’Eriksen !

Publié le 15 janvier 2020 à 13h15 par B.C.

Malgré la détermination du PSG, Christian Eriksen aurait décidé de ne pas donner suite à la proposition de Leonardo.

Le PSG n’aurait pas lâché l’affaire pour Christian Eriksen. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’international danois souhaiterait quitter Tottenham et se retrouverait sur les tablettes de deux clubs, l’Inter Milan et le PSG. Pour le moment, les Italiens semblent avoir une grosse longueur d’avance puisque les Nerazzurri disposeraient déjà d’un accord avec le joueur, mais à en croire le Daily Mirror , le PSG serait prêt à relancer ce dossier pour convaincre Christian Eriksen de rejoindre la capitale. Cependant, cela semble peine perdue pour Leonardo.

Christian Eriksen ne veut