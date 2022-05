Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi en rajoute une couche après la prolongation de Mbappé !

Publié le 21 mai 2022 à 21h45 par La rédaction mis à jour le 21 mai 2022 à 22h07

Alors que Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, Nasser Al-Khelaïfi affirme que le PSG va désormais écrire les plus belles pages de son histoire avec le Bondynois.

Après de longs mois de spéculations, le dossier Kylian Mbappé est désormais terminé. En effet, l’avenir de l’international français se jouait entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, et c’est finalement le champion de France qui a remporté la mise. Le joueur de 23 ans a prolongé son aventure jusqu’en 2025, pour le plus grand bonheur du PSG, et notamment de Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a pas hésité à faire de belles promesses aux supporters parisiens suite à cette annonce.

« Nous allons ouvrir les plus belles pages de notre histoire »

Avant le match face à Metz, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé au sujet de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Et selon lui, le Paris Saint-Germain va désormais franchir un nouveau cap dans son histoire. « La prolongation du contrat de Kylian marque un moment exceptionnel dans l’histoire de notre Club et constitue une formidable nouvelle pour tous nos fans à travers le monde. Depuis que Kylian a rejoint notre famille, il a malgré son jeune âge accompli des merveilles à tous les niveaux. En prolongeant avec le Paris Saint-Germain, il devient la pierre angulaire du projet du club pour les années à venir, sur et en dehors des terrains. Je suis très fier et très heureux – pour Kylian, pour nos supporters et pour toute la famille Paris Saint-Germain sur tous les continents – de continuer notre fantastique aventure commune. Pour nos fans et notre club, nous allons ouvrir les plus belles pages de notre histoire » a confié le président du PSG, dans des propos relayés par le site officiel du club.