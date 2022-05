Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’embarque dans une nouvelle bataille royale !

Publié le 1 mai 2022 à 21h15 par Thomas Bourseau

Pour renforcer le secteur offensif du PSG, Leonardo s’est penché sur le dossier Jonathan David selon le10sport.com. Néanmoins, il ne faudrait pas omettre la rude concurrence dans ce dossier…

Le PSG pourrait-il lancer une offensive pour Jonathan David dans le cadre du prochain mercato estival ? le10sport.com vous dévoilait à l’automne dernier que les décideurs du Paris Saint-Germain surveillaient avec attention l’évolution de la situation de David au LOSC où son contrat court jusqu’en juin 2025. On vous révélait en outre que Newcastle, qui venait de passer sous pavillon saoudien, et l’Inter étaient tous deux sur les rangs. Néanmoins, la concurrence se serait depuis renforcée selon les différentes informations divulguées dans la presse.

Sur le départ, Jonathan David intéresserait Arsenal et le Milan en plus du PSG !