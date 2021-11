Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se voit offrir un beau coup pour cet hiver !

Publié le 13 novembre 2021 à 1h15 par A.C.

A la recherche des renforts pour le Paris Saint-Germain, Leonardo pourrait voir une occasion inattendue se présenter cet hiver.

Dans seulement quelques semaines, Kylian Mbappé pourra négocier avec le club de son choix et au sein du Paris Saint-Germain, on se prépare au pire. Dès le 25 aout dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG regarde résolument vers la Bundesliga, avec Erling Haaland et Robert Lewandowski. A l’étranger, on parle toutefois d’autres pistes, avec la presse italienne qui a notamment évoqué l’intérêt prononcé de Leonardo pour Dušan Vlahović de la Fiorentina.

La Juventus attend un signe du PSG pour Kulusevski