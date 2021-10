Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se fait tacler sur le recrutement d’Icardi !

Publié le 21 octobre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Très agacé par la tournure du feuilleton Mauro Icardi qui est très marqué par sa séparation avec Wanda Nara, Jérôme Rothen se lâche sur le buteur argentin du PSG en taclant au passage Leonardo.

Alors qu’il a alterné le bon et le moins bon sur le plan sportif depuis son arrivée au PSG à l’été 2019, Mauro Icardi fait l’objet d’un feuilleton pour le moins surréaliste depuis ce week-end. Son épouse et agent, Wanda Nara, avait annoncé sur les réseaux sociaux l’infidélité de l’international argentin, et ce dernier a ensuite raté plusieurs jours d’entraînement ainsi que le match du PSG contre Leipzig pour tenter de reconquérir sa femme. Un feuilleton qui semble particulièrement agacer Jérôme Rothen qui s’est lâché sur RMC Sport sur le cas Icardi et critique ouvertement son recrutement.

« C’est une erreur de casting, la faute de Leonardo »