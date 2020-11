Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'attaque aux dossiers brûlants du PSG !

18 novembre 2020

Dans les prochaines semaines, Leonardo devra gérer de nombreux dossiers chauds, à l'image des prolongations de contrat. Et le directeur sportif du PSG semble avoir lancé les grandes manœuvres.

Un peu plus d'un mois après la fermeture du mercato, Leonardo e encore du pain sur la planche. Pleinement concentré sur le recrutement du PSG jusqu'au début du mois d'octobre, le directeur sportif parisien va désormais devoir gérer la situation contractuelle des joueurs présents dans l'effectif. Et il en a conscience. « Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines », confiait Leonardo au micro de PSG TV. Et visiblement, de la parole aux actes, il n'y a qu'un pas.

Discussions lancées avec Di Maria

Les cas brûlants sont nombreux au PSG. Et pour cause, plusieurs joueurs voient leur contrat prendre fin en juin prochain et non des moindres. En effet, Angel Di Maria est concerné. Recruté en 2015, le Fideo s'était déjà retrouvé dans cette situation puisqu'il a avait prolongé son contrat en octobre 2018 alors qu'il arrivait à échéance en juin 2019. Du haut de ses 32 ans, l'Argentin est toujours très performant, mais Leonardo est souvent réticent à l'idée de prolonger les trentenaires. Toutefois, selon les informations de TMW , les discussions auraient démarré entre les deux parties et porteraient sur un prolongation de 3 ans qui lierait donc Angel Di Maria au PSG jusqu'en juin 2023. Date à laquelle il aura 35 ans. Cela lui permettra donc de terminer sa carrière européenne à Paris, ville où sa famille se trouve très bien.

Neymar et Mbappé, les deux gros dossiers

Malgré tout, les deux gros dossiers à gérer par Leonardo sont bien évidemment ceux concernant les deux stars du PSG : Kylian Mbappé et Neymar, dont le contrat court jusqu'en juin 2022. Concernant le Champion du monde, la situation semble complexe. Le Real Madrid en a fait sa priorité et il pourrait se montrer exigeant pour prolonger. Toutefois, pour le Brésilien, les signaux semblent au vert. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar est plus épanoui que jamais à Paris et a depuis longtemps écarté la menace d'un retour au FC Barcelone. Par conséquent, contrairement à Kylian Mbappé, la prolongation du numéro 10 devrait être plus facile à boucler d'autant plus qu'il serait prêt à signer dans les mêmes conditions salariales. Quoi qu'il en soit, Leonardo semble bien avoir lancé les grandes manœuvres en coulisses pour les dossiers chauds du PSG.