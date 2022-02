Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo rêvait d'un énorme coup à 50M€ !

Publié le 11 février 2022

Après avoir chipé Achraf Hakimi à l’Inter pour près de 70M€, Leonardo aurait tenté d’attirer un autre latéral star de Serie A au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato...

Si le dossier Kylian Mbappé fait tache, le travail de Leonardo au Paris Saint-Germain est à saluer. Le directeur sportif a réussi à boucler des recrues de tout premier choix sans débourser le moindre sou en indemnité avec Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et bien sûr, Lionel Messi. Ce dernier semble d’ailleurs avoir définitivement propulsé le PSG dans le gotha mondial, en faisant du club le grand favori de la Ligue des Champions. Leonardo a également mené des grosses opérations et la plus notable est celle concernant Achraf Hakimi, qui a couté 70M€ au total. Le poste de latéral droit a toujours été un problème au PSG ces dernières années et si l’international marocain a parfois montré des lacunes, il est considéré comme l’un des meilleurs à ce poste pour les dix prochaines années. A gauche, les choses ont également bougé avec l’arrivée en prêt de Nuno Mendes, même si Leonardo semblait avoir d’autres plans...

Leonardo était prêt à offrir jusqu’à 50M€ pour Theo Hernandez

Véritable pendant d’Achraf Hakimi, Theo Hernandez a également été une des révélations de la Serie A. Arrivant en équipe de France et alignant les prestations de très haut niveau, il a rapidement été lié au Paris Saint-Germain par les médias italiens. Ce vendredi encore, Nicolo Schira rappelle qu’il a été la cible d’une grosse offre du Paris Saint-Germain, puisque Leonardo aurait proposé par moins de 50M€ à l’AC Milan. Le PSG n’était pas seul, avec Manchester City qui aurait également tenté sa chance. Hernandez est finalement resté à Milan et en ce mois de février il a décidé de prolonger son contrat, avouant au passage : « C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de grosses équipes qui me voulaient, mais je n’ai toujours pensé qu’à Milan ».

Nuno Mendes, un plan B plus que convaincant

Au Paris Saint-Germain, on ne doit regretter que de moitié cet échec. Si Theo Hernandez n’est pas arrivé, Leonardo a tout de même réussi à décrocher le prêt de Nuno Mendes, qui réalise plutôt une très bonne saison. Avec Juan Bernat pas vraiment revenu au top après sa grave blessure et un Layvin Kurzawa écarté, le Portugais s’est installé comme un titulaire en puissance au PSG et il a notamment montré son importance lors de la large victoire sur le LOSC (1-5). Il va d’ailleurs couter moins cher que Theo Hernandez, puisque le PSG pourra garder Nuno Mendes en levant une option d’achat fixée à 40M€, qui s’ajoutera aux 7M€ déjà payés au Sporting.