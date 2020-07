Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une aide précieuse pour Milinkovic-Savic !

Publié le 9 juillet 2020 à 16h15 par A.M.

Très actif dans le dossier Milinkovic-Savic, Leonardo reçoit l'aide du sélectionneur serbe, Ljubiša Tumbaković, qui conseille à son joueur de quitter la Lazio Rome.

Depuis quelques semaines, Leonardo est très actif sur le marché. Toutefois, sa grande priorité se nomme Sergej Milinkovic-Savic. Dans ce dossier, le directeur sportif du PSG possède d'ailleurs de nombreux atouts, à commencer par sa proximité avec Mateja Kezman, l'agent du joueur de la Lazio Rome. Les deux hommes entretiennent un contact régulier. Mais ce n'est pas tout. En effet, comme révélé par le10sport.com, Leonardo est également très proche d'un des avocats du club romain, ce qui lui offre un avantage non négligeable dans les négociations. Mais le dirigeant brésilien a reçu une nouvelle aide totalement inattendue.

Le sélectionneur serbe lui conseille de quitter la Lazio